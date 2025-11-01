Haberler

Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Artvin'in Borçka ilçesinde drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu ve 46 bin 392 lira ceza kesildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen jandarma, sürücü S.K. hakkında adli işlem başlattı.

Artvin'in Borçka ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu, 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

Cankurtaran mevkisinde bir otomobille drift atıldığı anların görüntüsünün sosyal medyadan paylaşılması üzerine, Borçka Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Otomobille drift attığı belirlenen S.K'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

Ayrıca S.K. hakkında ilgili kanun gereği "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
