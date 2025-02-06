Drift Atan Sürücüye 44 Bin Lira Ceza
Eyüpsultan'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 22 yaşındaki sürücüye 44 bin 656 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün el konulurken, hakkında suçlamalar da gündeme geldi.
Eyüpsultan'da aracıyla drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 44 bin 656 lira para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Yolu Bağlantısı Cebeci Tüneli mevkisinde bir aracın drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü Ö.D'ye (22), Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 44 bin 656 lira para cezası kesildi.
Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem başlatıldı.