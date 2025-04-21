Drift Atan Sürücüye 34 Bin TL Ceza

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde drift atan sürücüye 34 bin 880 TL idari para cezası uygulandı.

Merzifon Havalimanı yolunda otomobiliyle drift atan A.A.K., bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma ile sürücüyü tespit etti. Sürücü A.A.K.'ye trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca sürücüye 34 bin 880 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.