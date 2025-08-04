Drift Atan Sürücünün Ehliyeti El Konuldu

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Mersin'in Erdemli ilçesinde drift atan sürücü M.M., trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ceza aldı. Sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle trafikte drift atan sürücünün ehliyetine el konuldu.

İlçede M.M.'nin 33 BBH 703 plakalı otomobiliyle drift yaptığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçen trafik jandarma ekipleri, yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu aracı ve sürücüyü kısa sürede tespit etti. Sürücü M.M.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan cezai işlem uygulanırken, otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Haber: Mehmet DOĞANER-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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