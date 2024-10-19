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Drift Atan Sürücü Uyarılara Tepki Gösterdi

Drift Atan Sürücü Uyarılara Tepki Gösterdi
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Bursa'da kavşakta drift atan sürücü, kendisini uyaranlara tepki vererek olay yerinden kaçtı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

BURSA'da, otomobiliyle kavşakta drift atan sürücü, kendisini uyaranlara tepki gösterdi. Çevredekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 06 SN 475 plakalı otomobiliyle kavşakta drift attı. Gürültüden rahatsız olan kişiler, sürücüyü uyarmak üzere yanına geldi. Sürücü, kendisini uyaranlara tepki gösterip, olay yerinden kaçtı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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