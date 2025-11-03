Drift Atan Otomobil Motosikletliye Çarpmaktan Kıl Payı Kurtuldu
Bursa'da bir motosikletli, virajda drift atan otomobilin kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar aksiyon kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Mudanya-Tirilye yolunda meydana geldi. Mudanya yönüne giden bir motosikletli viraja geldiğinde karşı yönden gelen, sürücüsünün drift atarak ilerlediği otomobille karşı karşıya geldi. Motosiklet sürücüsü kazadan kıl payı kurtuldu. Bu sırada yaşanan panik, motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına yansıdı.
-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel