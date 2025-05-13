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Drift Atan Gençlerin Kaza Anı Kamerada

Drift Atan Gençlerin Kaza Anı Kamerada
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Arnavutköy'de drift yapan gençlerden biri aracın kapısından yere düştü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Yaralanan genç, arkadaşları tarafından araca bindirilerek uzaklaştırıldı.

ARNAVUTKÖY'de hafif ticari araçla drift atan gençlerden biri aracın yolcu koltuğundaki kapısından yere düştü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. Hafif ticari araçla drift atan bir grup gençten birisi aracın yolcu koltuğundaki kapısından yere düştü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yere düşen genç bir süre hareketsiz kaldı. Yaralanan genci, arkadaşları araca bindirip uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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