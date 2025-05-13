Drift Atan Gençlerin Kaza Anı Kamerada
Arnavutköy'de drift yapan gençlerden biri aracın kapısından yere düştü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Yaralanan genç, arkadaşları tarafından araca bindirilerek uzaklaştırıldı.
ARNAVUTKÖY'de hafif ticari araçla drift atan gençlerden biri aracın yolcu koltuğundaki kapısından yere düştü. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde yaşandı. Hafif ticari araçla drift atan bir grup gençten birisi aracın yolcu koltuğundaki kapısından yere düştü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, yere düşen genç bir süre hareketsiz kaldı. Yaralanan genci, arkadaşları araca bindirip uzaklaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel