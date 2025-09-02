Drenaj Kanalına Düşen İnek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, drenaj kanalına düşen bir inek itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay yerine ulaşan ekipler, ineği başarılı bir şekilde sahibine teslim etti.
Büyük Camuzağılı Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvan drenaj kanalına düştü.
Çevredeki vatandaşlar, ineği düştüğü çukurdan çıkaramayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Ekiplerce halat bağlanan inek, vinç yardımıyla çukurdan çıkarılarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel