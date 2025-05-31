Drau Faciası, Kafkas Vakfı İle Anıldı

Drau Faciası, Kafkas Vakfı İle Anıldı
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Avusturya'daki Drau Irmağı'nda 1945 yılında yaşanan ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği Drau Faciası, Kafkas Vakfı'nın düzenlediği etkinliklerle anıldı. Etkinlikler arasında belgesel gösterimleri ve tarih dolu yolculuklar yer aldı.

Avusturya'nın Drau Irmağı kıyısında 1945'te yaşanan ve on binlerce kişinin hayatını kaybettiği Drau Faciası, Kafkas Vakfı öncülüğünde düzenlenen uluslararası etkinliklerle anıldı.

Kafkas Vakfından yapılan açıklamaya göre, "Kafkasya Hafızası: Avrupa Tren Macerası" projesi ile başlayan etkinlik serisi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen anma ve belgesel gösterimiyle sürdürüldü.

"Kafkasya Hafızası: Avrupa Tren Macerası" projesi kapsamında Türkiye'den hareket eden gençler, farklı Avrupa ülkelerinde tarihi duraklara uğrayarak 80. yılında Drau Faciası'nın izlerini sürdü.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde "Kafkasyalıların Dramı: 1945 Drau Faciası" belgeselinin galası gerçekleştirildi.

Etkinlik serisinin sonunda ise Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin ev sahipliğinde "Kafkasyalıların Dramı: 1945 Drau Faciası" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından Prof. Dr. İlber Ortaylı, Drau Faciası'nı hem askeri hem de siyasi yönleriyle ele alan konuşma yaptı.

-1945 Drau Faciası

İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde, Avusturya'nın güneyindeki Drau Nehri kıyısında Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen Drau Faciası, 1945 Mayıs'ında İngiliz ordusunun denetiminde yaşandı.

"Drau Faciası" olarak anılan bu olayda, çoğu Müslüman Boşnak, Arnavut ve Türk asıllı binlerce sivil ve asker katledildi.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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