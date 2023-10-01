Dr. Varlıbaş: Türkiye, Biyoteknoloji Vadisi'yle hak ettiği konumu elde edecek

'Su¨rdu¨ru¨lebilir Bir Yas¸am I·c¸in Biyoteknoloji Ekosistemi' temasıyla düzenlenen Uluslararası BIO Tu¨rkiye organizasyonunun BİOSphere oturumunda konuşan Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, "Biyoteknoloji, dünyada stratejik bir alan ve çok hızlı büyüyor. Türkiye, Biyoteknoloji Vadisi'yle hak ettiği konumu elde edecek. 2017 yılından bu yana Biyoteknoloji Vadisi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, 'Su¨rdu¨ru¨lebilir Bir Yas¸am I·c¸in Biyoteknoloji Ekosistemi' temasıyla düzenlenen Uluslararası BIO Tu¨rkiye isimli organizasyona konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ahmet Hacımu¨ftu¨ogˆlu'nun gerçekleştirdiği BİOSphere oturumunda, Dr. Varlıbaş'ın yanı sıra, Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut O¨zdarendeli ve RS Research Yöneticisi Prof. Dr. Rana Sanyal yer aldı.

"BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA ÇOK NİTELİKLİ İNSANLAR YETİŞİYOR"

Biyoteknoloji Vadisi projesinin ortaya çıkışıyla ilgili olarak Dr. Varlıbaş, "2016 ve 2017'de, üst üste ikinci kez Türkiye'nin 'İnovasyon Şampiyonu' olduğumuzda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın " Türkiye'de, Türkiye için kalıcı farklı bir proje yapmalısın" sözü üzerine Biyoteknoloji Vadisi projesini geliştirdik. Biyoteknoloji, dünyada stratejik bir alan ve çok hızlı büyüyor. Türkiye, Biyoteknoloji Vadisi'yle hak ettiği konumu elde edecek. 2017 yılından bu yana Biyoteknoloji Vadisi üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl tüzel kişiliğimizi aldık. Biyoteknoloji ekosistemini Türkiye'de kuracağız. Biyoteknoloji alanında çok nitelikli insanlar yetişiyor, mekanizmalar oluşuyor. Sanayiciler üretim süreçlerinde biyoteknolojiden yararlanmaya başladı ve bu konudaki bilinçleri gelişiyor. Tüm bu süreçler, birbirini tetikleyecek ve büyüyerek ilerleyeceğiz" diye konuştu.

"SİSTEMATİK ORGANİZASYON YAPILARIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR"

Biyoteknoloji alanında özel ve tüzel kişiliklerin organizasyon yapılarının, kurumların gelişim kaynaklarından biri olduğunu, şirket stratejilerinin bir parçası olması gerektiğini ve büyümede itici güç oluşturduğunu belirten Dr. Varlıbaş, "Kurumların işleyen sistematik organizasyon yapılarıyla sürdürülebilir büyüme gerçekleştirilebilir. Sürdürülebilir büyümede organizasyon yapısı, kurumsallık, küresel düşünme ve uluslararası hedefler oluşturma önemli unsurlardır" ifadelerini kullandı.

Oturumda yer alan Prof. Dr. Aykut O¨zdarendeli de Turkovac deneyimini anlattı. Prof. Dr. Rana Sanyal ise son dönemde çok hızlı büyüyen ve yenilik gerçekleştiren bazı start-up'larla birlikte RS Research'ün gelişim hikayesini aktardı.