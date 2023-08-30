Biyoteknoloji İhtisas Sanayi Organize Bölgesi ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Biyoteknoloji İhtisas Sanayi Organize Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ilgili bir mesaj yayımlayarak "21'inci yüzyılın Türkiye'sinde de ekonomik, toplumsal ve kültürel başarı hikayelerinde 30 Ağustos ilham kaynağıdır" dedi.

Dr. Ercan Varlıbaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos 1922 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında çok önemli bir dönüm noktasıdır. 21'inci yüzyılın Türkiye'sinde de ekonomik, toplumsal ve kültürel başarı hikayelerinde 30 Ağustos ilham kaynağıdır. Bu yolda destan yazan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelesi veren, tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Türkiye Yüzyılı' adıyla oluşturduğu vizyon çerçevesinde; vatandaş olarak 30 Ağustos ruhunu her zaman canlı tutup Türkiye'yi ekonomik kalkınma modeliyle öncü, nitelikli iş gücüyle örnek ve gelişmiş demokratik toplum yapısıyla geleceğe emin adımlarla yürüyen bir ülke konumuna getirmeliyiz. Tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."