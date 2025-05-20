Dr. Sachihiro Omura'nın Vefatı Üzerine Bakan Ersoy'dan Başsağlığı Mesajı

Dr. Sachihiro Omura'nın Vefatı Üzerine Bakan Ersoy'dan Başsağlığı Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dr. Sachihiro Omura'nın vefatını derin bir üzüntüyle karşıladı ve onun Türkiye-Japonya arasındaki kültürel katkılarını hatırlattı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dr. Sachihiro Omura'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun arkeoloji alanındaki en kıymetli temsilcilerinden, 50 yılı aşkın süredir ülkemiz arkeolojisine büyük katkılar sunan, ' Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı' sahibi değerli bilim insanı Dr. Sachihiro Omura'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaman Kalehöyük kazılarına öncülük eden Dr. Omura'nın, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu olarak iki ülke arasında bir kültürel köprü inşa ettiğini belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun arkeoloji alanındaki en kıymetli temsilcilerinden, 50 yılı aşkın süredir ülkemiz arkeolojisine büyük katkılar sunan, Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi değerli bilim insanı Dr. Sachihiro Omura'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kaman Kalehöyük kazılarına öncülük eden ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu olarak iki ülke arasında adeta bir kültürel köprü inşa eden Dr. Omura'nın, dünya ve Türk arkeolojisine sağladığı kalıcı katkılar daima saygıyla hatırlanacaktır. Başta ailesi olmak üzere, bilim camiasına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız

Türkiye'den İran ve İsrail'e açık uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda köpek balığı saldırısına uğradı

Türk yüzücüler köpek balığı saldırısına uğradı
Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira

Aman dikkat! Ömrü 15 gün, koparmanın cezası ise 557 bin lira
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.