Dr. Sachihiro Omura'nın Vefatı Üzerine Bakan Ersoy'dan Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dr. Sachihiro Omura'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun arkeoloji alanındaki en kıymetli temsilcilerinden, 50 yılı aşkın süredir ülkemiz arkeolojisine büyük katkılar sunan, ' Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı' sahibi değerli bilim insanı Dr. Sachihiro Omura'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaman Kalehöyük kazılarına öncülük eden Dr. Omura'nın, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu olarak iki ülke arasında bir kültürel köprü inşa ettiğini belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun arkeoloji alanındaki en kıymetli temsilcilerinden, 50 yılı aşkın süredir ülkemiz arkeolojisine büyük katkılar sunan, Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı sahibi değerli bilim insanı Dr. Sachihiro Omura'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kaman Kalehöyük kazılarına öncülük eden ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünün kurucusu olarak iki ülke arasında adeta bir kültürel köprü inşa eden Dr. Omura'nın, dünya ve Türk arkeolojisine sağladığı kalıcı katkılar daima saygıyla hatırlanacaktır. Başta ailesi olmak üzere, bilim camiasına ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."