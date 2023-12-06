Dr. Mustafa Çalık'ın cenazesi Gümüşhane'de defnedilecek

Yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık'ın cenazesi, 8 Aralık Cuma günü Gümüşhane'de toprağa verilecek. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Çalık'ın cenaze namazı Gümüşhane'deki Kemaliye Camisi'nde kılınacak. Çalık'ın naaşı, cenazenin ardından Gümüşhane'nin merkez ilçesine bağlı Çalık köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.

Yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık'ın cenazesi, 8 Aralık Cuma günü Gümüşhane'de toprağa verilecek.

Türkiye Günlüğü dergisinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Çalık'ın cenaze namazı Gümüşhane'deki Kemaliye Camisi'nde kılınacak.

Çalık'ın naaşı, cenazenin ardından Gümüşhane'nin merkez ilçesine bağlı Çalık köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.

Mustafa Çalık

Mustafa Çalık, 1956'da Gümüşhane'nin Çalık köyünde dünyaya geldi, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

Türk Ülkücüler Teşkilatı Gümüşhane Şubesinin Denetleme Kurulunda 1972'de görev alan Çalık, 1975'de Elmadağ MHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına, 1977'de ise Ülkü Ocakları Genel Merkez Yönetim Kuruluna seçildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1978'de mezun olan Çalık, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra bir grup arkadaşıyla "Yeni Sözcü" dergisini kurdu.

DPT'de uzman olarak çalıştı

Fazıl Mustafa müstear ismiyle köşe yazıları yazan Çalık, Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalıştı, Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde dersler verdi.

Çalık, ABD'deki Denver Üniversitesine bağlı Milletlerarası Çalışmalar Lisansüstü Okulunda yüksek lisans yaptı.

Mustafa Çalık, Nisan 1989'da arkadaşlarıyla Türkiye Günlüğü dergisini çıkarmaya başladı.

Doktorasını "MHP Hareketi'nin Siyasi Sosyolojik ve Kültürel Kaynakları" başlıklı bir tezle 1992'de tamamlayan Çalık, 18 Nisan 1999 seçimlerinde MHP'den Gümüşhane milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Çalık, vefatına kadar Türkiye Günlüğü Dergisinin Genel Yayın Müdürlüğünü yapıyordu.