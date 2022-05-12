Dr. Hasan Akgün: Mimar Sinan'ın 'Şaheserim' dediği tarihi köprü çöküyor

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki Silivri depreminde hasar gören ve Mimar Sinan'ın "şaheserim" dediği tarihi köprünün çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün konuyla ilgili, " Mimar Sinan'ın "Şaheserim" dediği tarihi köprü çöküyor Muhteşem eserim dediği ve sadece bu eserin üzerinde imzası bulunan koca Mimar Sinan'ın bize emanetidir bu köprü" dedi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı ikinci oturumu sonlandıktan sonra "Mimarsinan Köprüsü Tepecik ve Mimarsinan Ayağı Düzenleme" projesini meclis üyelerine duyuran ve İlgili kurumları bir kez daha uyaran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Gelecek nesillere aktaracağız ama köprü elden gidiyor. Köprü çöküyor. Çöktüğü zamanda bir daha eskisini yapamayız. Duyulsun diye söyledim. Muhteşem eserim dediği ve sadece bu eserin üzerinde imzası bulunan koca Mimar Sinan'ın bize emanetidir bu köprü. Bütün eserler bize emanettir. Bunları korumak da bizim milli görevimizdir" diye konuştu.

"BU KÖPRÜYÜ KORUMAK BİZİM MİLLİ GÖREVİMİZDİR"

"Mimarsinan Köprüsü Tepecik ve Mimarsinan Ayağı Düzenleme" projesi hakkında belediye meclis üyelerine bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2019 depreminde hasar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan tarihi Mimar Sinan Köprüsü için bir kez daha yetkilileri uyardı. Başkan Akgün şunları söyledi:

"Mimarsinan Köprüsü 4 bölümden meydana gelir. 28 kemeri vardır. Son bölümün ana kemeri 5.5'lik İstanbul depreminde birbirinden ayrıldı ve çökmek üzere. Gelecek sene kışı çıkartamaz. Bunun ile ilgili resmi yazılarımızı yazmakla beraber Anıtlar Kurulu ve Karayolları ile Ankara ile birçok görüşme yaptık. Bize verilen bilgi "Biz köprüyü kurtaracağız, merak etmeyin. İhale ediyoruz." Herhangi bir hareket yok. Köprünün bu noktasının bir sabah çöktüğünü görürsek üzülürüz. Biz dokunamıyoruz. Karayolları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün malı ve onların yetkisinde. Bu köprü 500 yıllık tarihi bir miras. Gelecek nesillere aktaracağız ama köprü elden gidiyor. Köprü çöküyor. Çöktüğü zamanda bir daha eskisini yapamayız. Duyulsun diye bir kez daha söylüyorum. Muhteşem eserim dediği ve sadece bu eserinin üzerinde imzası bulunan koca Mimar Sinan'ın bize emanetidir bu köprü. Bunları korumak da bizim milli görevimizdir."

Demirören Haber Ajansı / Güncel