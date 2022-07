Dr. Ekrem Karakaya ile Karabük'te 9 Yıl Çalışan Hekim Arkadaşları Anlattı: "Acım Gerçekten Çok Büyük Ama Öfkem de Bir O Kadar Büyük"

TUNAKAN YILDIRIM

Karabük'teki doktorlar, 2013-2021 yılları arasında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kardiyoloji hekimi olarak görev yapan ve Konya Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından dün silahla vurularak öldürülen Uzman Dr. Ekrem Karakaya ile ilgili anılarını anlattı. Kardiyoloji Profesörü Orhan Onalan, "Çok iyi bir insan, çok iyi bir arkadaş ve çok iyi bir hekimdi. Acım gerçekten çok büyük ama öfkem de bir o kadar büyük. Duygularımı kontrol etmekte gerçekten zorlanıyorum" dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen Doktor Ekrem Karakaya için önceki görev yeri olan Karabük'te de meslektaşları protesto açıklaması yaptı.

"ACIM GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK AMA ÖFKEM DE BİR O KADAR BÜYÜK"

Karakaya ile birlikte 2013 yılında Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başlayan mesai arkadaşı Kardiyoloji Profesörü Orhan Onalan, duygularanı şuöyle dile getirdi:

"Ekrem ile burada 10 yıl birlikte çalıştık. Çok iyi bir insan, çok iyi bir arkadaş ve çok iyi bir hekimdi. Acım gerçekten çok büyük ama öfkem de bir o kadar büyük. Duygularımı kontrol etmekte gerçekten zorlanıyorum. Dünden beri birlikte çalıştığımız yoğun bakıma, ameliyathaneye, servislere gittiğimde her yerde Ekrem'i görüyorum."

"YAKIN SÜREDE İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Şunu söyleyebilirim biz çok kolay ölüyoruz ve çok kolay öldürülüyoruz. Ben 30 yıllık hekimim. Hiç kimsenin bu durum karşısında bir şey yapmadığını görüyorum. Bunu yürekten söylüyorum, yıllardır sağlık sistemi içerisinde çalışan bir emekçiyim, çok sabrettim, çok bekledim. Ben de sonuna geldim ve yakın sürede istifa etmeyi düşünüyorum çünkü ben bu ülkede hekimlik yapmanın koşullarının kalmadığını düşünüyorum. Ekrem tatil günlerinde, bayram izinlerinde bile iznini bırakıp gelir hastası ile ilgilenirdi."

"AĞRIM GEÇMEDİ DİYE SABAHA KADAR BEKLEMİŞTİ"

Karabük Tabip Odası Başkanı Halil Berkay Uzuncu da şöyle konuştu:

"Ekrem hocamla yaklaşık 7 yıla yakın bir mesaimiz oldu burada. Kendisi her daim iş peşinde ve sürekli hastalarının peşinde koşan, her hastası için ayrı ayrı uğraşan çok değerli bir hekim abimizdi. Benim de abim gibiydi. Kalp rahatsızlığı geçirdiğim zaman koroner yoğun bakımda yatmıştım. Ağrım geçmedi diye sabaha kadar başımda beklemişti. Yeri her daim benim için ayrıdır. Hastaların da onu hep iyi tanıdığını biliyoruz çünkü hiçbir hastasını ortada bırakmazdı… Sağlıkta şiddet artık önlenemez boyutlara gelmiş durumda. Bununla birlikte kalıcı ve etkin çözüm önerilerinin yapılması lazım. Gerekli yasal düzenlemelerin daha da genişletilerek yapılmasını talep ediyoruz. Can güvenliğimiz olmadığı bir yerde her nöbete her hastaneye gelişimizde acaba dövülür müyüz öldürülür müyüz korkusu ile yaşamaktan bıktık artık."

ANKA / Güncel