Dr. Cahit Ünver Ortaokulu Küçük Erkek Futbol Takımı grup şampiyonluğunu kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dr. Cahit Ünver Ortaokulu Küçük Erkek Futbol Takımı grup şampiyonluğunu kazandı

AA - Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Dr. Cahit Ünver Ortaokulu Küçük Erkek Futbol Takımı grup şampiyonluğunu kazandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver Ortaokulu'nun küçük erkek futbol takımı, Türkiye şampiyonası grup maçlarında birinciliği elde etti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver Ortaokulu'nun küçük erkek futbol takımı, Türkiye şampiyonası grup maçlarında birinciliği elde etti.

Türkiye şampiyonası grup karşılaşmalarına İzmir'de katılan Dr. Cahit Ünver Ortaokulu Küçük Erkek Futbol Takımı, oynadığı maçları kazanarak grup şampiyonu oldu.

Antalya'ya şampiyon olarak dönen öğrenciler, öğretmenleri, aileleri ve arkadaşlarının yanı sıra kentteki eğitim camiasını gururlandırdı.

Dr. Cahit Ünver Ortaokulu Müdürü Davut Yıldız da futbol takımında forma giyen öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title