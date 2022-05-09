Dr. Cahit Ünver İlkokulu öğrencileri "Doğadan Tayfa" projesiyle doğa bilimlerini öğreniyor - Haberler

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Dr. Cahit Ünver İlkokulu öğrencileri "Doğadan Tayfa" projesiyle doğa bilimlerini öğreniyor

AA - Oktay Özden - Güncel
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Dr. Cahit Ünver İlkokulu öğrencileri 'Doğadan Tayfa' projesiyle doğa bilimlerini öğreniyor

Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver İlkokulu öğrencileri, "Doğadan Tayfa" e-twinning projesiyle doğa bilimlerini öğreniyor.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Konyaaltı ilçesindeki Dr. Cahit Ünver İlkokulu öğrencileri, "Doğadan Tayfa" e-twinning projesiyle doğa bilimlerini öğreniyor.

Antalya'da, farklı ilçelerde görevli 10 öğretmen, 9 farklı okulun yer aldığı "Doğadan Tayfa" e-twinning projesinin kuruculuğunu Elmalı Yuva İlkokulu sınıf öğretmeni Fatma Turan yapıyor.

Aynı projeye, Dr. Cahit Ünver İlkokulu 3-B sınıfı öğretmeni Meryem Arslan ortaklık ediyor.

Projede, 10 farklı etkinlikle öğrencilerde çevreyi korumanın, doğanın dengesini korumanın ve bozulan iklim şartlarının insan davranışlarıyla önüne geçmenin bilinci oluşturulmaya çalışılıyor.

AA / Oktay Özden - Güncel

Konyaaltı, Antalya, Güncel, Haberler

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