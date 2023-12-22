Dr. Ali Uslu'nun Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çeken sergisi

Seramik sanatçısı Dr. Ali Uslu'nun İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için yaptığı eserlerden oluşan "Kaç Çocuk Daha Ölecek Gazze'de?" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Huriye Çelikcan'ın küratörlüğündeki sergi 27 Aralık'ta, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Galerisi'nde açılacak.

Gazze'de vefat eden masum çocukların ardında bıraktığı ayakkabılar aracılığıyla savaşın acı gerçeğinin gösterileceği sergi, 3 Ocak'a kadar görülebilecek.