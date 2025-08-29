DPÜ Rektörü Kızıltoprak, Atıl Ağaçlık Alanı Yaşam Alanına Dönüştürüyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversite yerleşkesi içinde uzun zamandır atıl durumdaki yaklaşık 150 dönümlük ağaçlık alanın yaşam alanına dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalara katıldı.

Rektör Kızıltoprak, üniversitenin Evliya Çelebi Yerleşkesi'ndeki rektörlük binasının arkasında yer alan ve uzun zamandır atıl durumundaki yaklaşık 150 dönümlük ağaçlık alanın temizlenmesi için çalışma başlattı.

Üniversitede görevli personelle yapılan çalışmalara katılan Kızıltoprak, ağaçların kuruyan dallarını budadı, odun toplayıp çim biçme makinesiyle kuruyan otları biçerek çalışanlarla sohbet etti.

Kızıltoprak, yaptığı açıklamada, üniversite kampüslerinin yalnızca akademik eğitim ve araştırma merkezleri değil, aynı zamanda öğrencilerin, akademisyenlerin ve ziyaretçilerin sosyal, kültürel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayan yaşam alanları olduğunu belirtti.

Bu amaçla yerleşke içindeki ağaçlık alanları üniversiteye ve Kütahya'ya kazandırmak için çalışma başlattıklarını dile getiren Kızıltoprak, şunları söyledi:

"Yeni akademik döneminde öğrencilerimize daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir kampüs yaşamı sunmak için bu alanları özenle iyileştiriyoruz. Bu bağlamda, kampüslerdeki orman ve ağaçlık alanlar, hem çevresel hem de toplumsal açıdan vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Doğal unsurların kampüs ortamına entegrasyonu, sadece estetik bir katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ekolojik denge, insan sağlığı ve akademik verimlilik gibi pek çok alanda olumlu etkiler yaratır."

Prof. Dr. Kızıltoprak, yerleşkelerdeki ağaçlık alanların yalnızca çevresel faydalar sağlamadığını, aynı zamanda öğrencilerin ve çalışanların yaşam kalitesini yükselttiğini, akademik başarıyı destekleyerek kampüsün sosyal dokusunu zenginleştirdiğini aktararak, "Bu alanların korunması ve geliştirilmesi, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunurken, üniversite topluluğuna ilham verici ve sağlıklı bir ortam sunar. Bu nedenle, kampüs planlamasında yeşil alanlara öncelik verilmesi, hem doğa hem de insan için uzun vadeli bir yatırımdır." diye konuştu.

Alanın hem mevcut hem de yeni öğrencileri için hazır hale getirileceğini de kaydeden Kızıltoprak, yapılan çalışmayla olası yangın riskinin de önüne geçtiklerini, toplanan odunların ise yakacak olarak kullanılmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını sözlerine ekledi.