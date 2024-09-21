Demokrat Parti Milletvekili Uzun, Araç Alım Törenine Tepki Gösterdi

(ANKARA) - Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Salih Uzun, Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına alınan 7 bin 204 araç ve bunun için yapılan hizmete alım töreniyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Ekonomik kriz ve tasarruf tedbirleri varken neden bu kadar masraf yapıldı? Avrupa'nın altıncı büyük havaalanı olan Atatürk Havalanı'nı böyle saçma sapan şovlar yapabilmek için mi kapattınız" diye sordu.

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Atatürk Havalimanı'ndaki Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım töreniyle ilgili açıklama yaptı. Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tasarruf için servisleri kaldırılan memurlar buna ne diyor?"

"Bu şov merakı nedir? Bunda bir tuhaflık yok mu? Jandarma ve Emniyet için 7204 yeni araç almışlar. Çok iyi. Teslim töreninde bütün araçları, Atatürk Havaalanı arazisine getirtmişler.

Şu sorulara cevap verin Sn. Ali Yerlikaya

7204 yeni aracın tamamı İstanbul'da toplandı mı? Toplandıysa neden ve nasıl toplandı? Fabrikalardan tırlarla mı getirildi? Eğer öyleyse 900 ila 1200 arası tır gerekli. Bunun maliyeti nedir? Teslim yeri olarak İstanbul'u gösterdiyseniz ve bu maliyet firmaların üzerinde kaldıysa, İstanbul'dan görev yerlerine dağıtımı nasıl oldu?

Neden görev yapacakları yerlere doğrudan gönderilmedi? Yok eğer önce görev yerlerine gönderildi ve sonra sürülerek İstanbul'a getirildi ise yakıt ve personelin harcırah maliyeti nedir?

Ekonomik kriz ve tasarruf tedbirleri varken neden bu kadar masraf yapıldı? İlla büyük bir tören yapıp araçları göstererek 'dosta güven, düşmana korku' vermek istediyseniz, sadece İstanbul'da kullanılacak olanlarla yapsaydınız. Onlar da gayet görkemli olurdu. Bu masraf genel bütçeden mi yapıldı? Türk Polisini Güç. Vakfı vb. yollarla mı yapıldı? Sponsorlar marifetiyle mi yapıldı? Eğer öyleyse bu kaynak çok daha anlamlı yerlere yapılamaz mıydı? Mehmet Şimşek buna ne diyor? Ondan da önemlisi, tasarruf için servisleri kaldırılan memurlar buna ne diyor?

Son bir soru daha:

Avrupa'nın altıncı büyük havaalanı olan Atatürk Havalanını böyle saçma sapan şovlar yapabilmek için mi kapattınız? İnsanın içi acıyor! Türkiye makulden koptu. Yeniden dönecek. Dönmek zorunda."