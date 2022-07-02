DP Genel Başkanı Uysal'dan aday değerlendirmesi: İddiası olan, icracı olacak bir aday profili

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak, 'sembolik aday, siyasetin dışında bir aday, iddiasız bir aday' şeklinde bir gündemlerinin olmadığını belirterek, "Birincil iddiası olan, icracı olacak bir aday profilidir. Ama bunu söylerken de çok net bir gerçeklik var ki, o da başarıyı elde etmektir" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya Dostlar Meclisi'nin konuğu oldu. Partisinin il kongresi için geldiği Antalya'da DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, parti üst düzey yöneticileri ve Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal'ın katıldığı Antalya Dostlar Meclisi'nin toplantısında Gültekin Uysal, ülke gündemi, 6'lı masa ve adaylık konularına ilişkin konuştu.

"Özellikle de 20 yıllık bir tek başına iktidar döneminin akabinde yolsuzluklardan, yaşanan hukuksuzluklara, usulsüzlüklere, Türkiye'nin yaşadığı pek çok travmatik dönem var ki, bugünden seçim gününe kadar da Türkiye'nin bu manada hangi olumsuzlukları yaşayabileceği hakkında hepimizin bir öngörüsü ve değerlendirmesi var. Bunları da üzerine koymakta fayda var. O açıdan biz de ifade ediyoruz, birincil iddiası olan, icracı olacak bir aday profilidir. Ama bunu söylerken de çok net bir gerçeklik var ki, o da başarıyı elde etmektir. Hem seçim öncesi hem seçim sonrası bu iki süreci ortak bir paydada bir algoritmayla değerlendirerek pek çok cephesinden bir tercih yapmaktır. En azami sonucu hem TBMM temsiliyetinde hem cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl üretiriz, aslında herkesin vatandaşların, siyasi partilerin, siyasi parti genel başkanlarının üzerinde durduğu mesele o."