DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın vefat eden amcası defnedildi
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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın vefat eden amcası Vehbi Uysal (80), Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde toprağa verildi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın vefat eden amcası Vehbi Uysal (80), Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde toprağa verildi.
Vehbi Uysal için Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye, Uysal'ın ailesi, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve vatandaşlar katıldı.
Uysal'ın cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.
Kaynak: AA / Güncel