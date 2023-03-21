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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın vefat eden amcası defnedildi

Güncel Haberler

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın vefat eden amcası defnedildi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın vefat eden amcası Vehbi Uysal (80), Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde toprağa verildi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın vefat eden amcası Vehbi Uysal (80), Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde toprağa verildi.

Vehbi Uysal için Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Uysal'ın ailesi, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve vatandaşlar katıldı.

Uysal'ın cenazesi kılınan namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gültekin Uysal Demokrat Parti Karahisar Güncel Haberler

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