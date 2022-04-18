DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
AA - Bayram Akkaya - Güncel
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın makam aracıyla CHP Genel Merkezi'ne gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal görüşmesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklama yapması ANKARA - Demokrat Parti Genel Başkanı...
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın makam aracıyla CHP Genel Merkezi'ne gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal görüşmesi
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklama yapması ANKARA - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.