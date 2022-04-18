DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti - Haberler

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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

AA - Bayram Akkaya - Güncel
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın makam aracıyla CHP Genel Merkezi'ne gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal görüşmesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklama yapması ANKARA - Demokrat Parti Genel Başkanı...

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın makam aracıyla CHP Genel Merkezi'ne gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal görüşmesi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın açıklama yapması ANKARA - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

AA / Bayram Akkaya - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Güncel, Haberler

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