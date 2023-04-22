DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bayramlaşma törenine katıldı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da milletvekili adayları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Uysal, CHP Afyonkarahisar Seçim Ofisi'nde milletvekili adayları ve vatandaşların katılımıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Burada konuşan Uysal, bütün acılara rağmen bayramların umut olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kapalı kapılar ardında başka düşüncelerin sahibi hiçbir zaman olmadım. Milletin önünde ne söylüyorsak kapalı kapılar ardında da kendi adıma, partim adına aynı şeyleri söyledim. Zamanın el verdiği ölçüde inşallah belirli planlamalar yaparak ben de Afyonkarahisar'da bu çalışmalara iştirak edeceğim."