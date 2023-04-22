Üye Girişi
Haberi Paylaş
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bayramlaşma törenine katıldı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da bayramlaşma törenine katıldı

Güncel Haberler

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da milletvekili adayları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da milletvekili adayları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Uysal, CHP Afyonkarahisar Seçim Ofisi'nde milletvekili adayları ve vatandaşların katılımıyla Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Burada konuşan Uysal, bütün acılara rağmen bayramların umut olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Kapalı kapılar ardında başka düşüncelerin sahibi hiçbir zaman olmadım. Milletin önünde ne söylüyorsak kapalı kapılar ardında da kendi adıma, partim adına aynı şeyleri söyledim. Zamanın el verdiği ölçüde inşallah belirli planlamalar yaparak ben de Afyonkarahisar'da bu çalışmalara iştirak edeceğim."

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

Gültekin Uysal Demokrat Parti Milletvekili Karahisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title