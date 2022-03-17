DP'den Çiller yorumu: İktidarın operasyonel kiralama yöntemi...

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Candan Yıldız'a yeni seçim yasası teklifinin sandık güvenliğini riske atıp atmadığını ve seçim kurullarının yenilenmesinin seçim güvenliğini nasıl etkileyeceğini anlattı. Uysal, siyasete döneceği konuşulan eski Başbakan Tansu Çiller ile ilgili "Çiller iktidarın operasyonel kiralama yöntemi" dedi.

"Dengesi bozuldu"

Uysal şunları söyledi:

"Ben bununla ilgili aslında yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz büyük kongremizde de söylenmesi gerekenleri söyledim. Zaman zaman 2002 sonrasında, 2007 sonrasında Sayın Çiller'in yeniden siyasete dönmesiyle ilgili bir talep vardı. O gün dönmeyenler bugün 'milletimin bana ihtiyacı vardır' diyerek çıkıyor ama iktidarın, operasyonel kiralama yöntemiyle, kendi sosyolojisine hitap edebilecek, başta Demokrat Parti, İyi Parti, Saadet Partisi ve diğer partileri de sayalım. O geçişkenliği sağlayacak siyasi aktörlerin karşıda olmasıyla dengesi bozuldu. Bunu tamir edebilmek için birtakım unsurları sahaya sokma niyeti var. "

Çiller'in anne olarak iki oğlunun geleceğini düşünmesinde bir beis olmadığını ifade eden Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, "Ama siyaset 84 milyon için yapılır" ifadesini kullandı.

Seçimler için "Erdoğan'ın keyfi yönetimi devam etsin mi etmesin mi?" referandumu yorumunu yapan Uysal " Bu keyfi yönetimin bedelini 84 milyon ödüyor. Eğer seçmen keyfi yönetim devam etsin istiyorsa Türkiye Baas rejimine geçer" dedi.

Ahlatlıbel'de 6 muhalefet liderinin buluşmasının perde arkasına ilişkin de bilgiler veren Uysal masada sadece siyasetin konuşulmadığını söyledi. Kamuoyuna yansıyan CHP lideri Kılıçdaroğlu ile diyaloğu hakkında İttihat Terakki ile ilgili hatıratları paylaştığını söyledi.

Uysal 27 Mart'ta 6 muhalefet liderinin DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın davetiyle yeniden bir araya geleceğini belirterek, iktidarın yeni seçim yasası teklifinin de masada konuşulacağını ifade etti.

DailyMotion.com / Güncel