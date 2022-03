DOWNLU ÇOCUKLAR, BASKETBOL VE FUTBOL MAÇI YAPTI

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de down sendromu çocuklar, kendilerine özel hazırlanan üzerinde '46+1' yazılı formaları giyerek basketbol ve futbol maçı yaptılar.

smaniye Zihinsel Engellilere Destek Derneği (OSZED) tarafından, 21 Mart Down Sendromlular günü kapsamında, bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk olarak, kolej öğrencileri ile Down Sendromlu çocuklar basketbol sahasında gösteri maçı yaptılar. Üzerinde '46+1' yazılı formaları giyen down sendromlu çocuklar rakipleriyle kıyasıya mücadelesini aileleri ve diğer öğrenciler tezahürat yaparak destekledi. Karşılaşma sonunda tüm down sendromlu sporculara, madalya takdim edildi. Daha sonra ise Kapalı Spor Salonu yakınlarındaki sentetik futbol sahasında, Karaçay Spor Kulübü oyuncuları ile Down sendromlu çocuklar futbol karşılaşması yaptı. Karşılaşmayı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hamit Coşkun, Engelliler Platformu Başkanı Mimar Haydar Aktürk, öğrenci velileri ve vatandaşlar izledi.

Etkinliklerle ilgili bilgi veren OSZED Başkanı Zahide Aktürk, 2012 yılından bu yana Osmaniye'de hizmet verdiklerini belirterek, 'Bugün, Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle 40 öğrencimizi ve velimizi yemekte ağırladık. Daha sonra farkındalık oluşması adına okul öğrencileri ile birlikte basketbol karşılaşması yapıldı ve madalyalar takıldı. Burada hem çocuklarımız sosyalleşmiş oldu, hem de normal eğitim gören çocuklar da down sendromlu çocuklarla bir arada olup, onları tanıma fırsatı buldular"dedi. (DHA)