Down Sendromlular İçin Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Türkiye Down Sendromlular Derneğince (TDSD) down sendromlular için farkındalık günü etkinliği düzenlendi.

Bir oteldeki etkinliğe katılan down sendromlu çocuklar ve aileleri, müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

Türkiye Down Sendromlu Derneği Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen, down sendromlulara yönelik her yıl çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu yıl Ankara, İstanbul, Adıyaman, Gaziantep ve İskenderun'da partiler vererek kutlama yaptıklarını söyledi.

Sosyal medyada bu kapsamda yaptıkları paylaşımları da anlatan Ekmen, "Ellerimize ve ayaklarımıza farklı renkte çoraplar giyiyoruz, daha sonra fotoğraflar çekip 'rengimiz belli olsun', 'down Türkiye' etiketleriyle sosyal medyada paylaşıyoruz. Bunun sebebi farklılıklarımızla bir bütün olduğumuzu göstermek. Hepimiz farklı renklerle bir bütünün parçasıyız." dedi.