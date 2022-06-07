Down sendromlu Ümit, mehteran takımını yönetiyor - Haberler

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, down sendromlu Ümit Akkuş (30) farkındalık amacıyla görev verilen mehter takımında azmi sayesinde 1 yıl içinde mehterbaşı oldu.

Turgutlu'da yaşayan down sendromlu Ümit Akkuş, azmiyle çevresindekilere da örnek oluyor. Turgutlu İstiklal Mehter Takımı'nın kurucusu İlker Savaş'ın davetiyle toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla mehter takımına katılan Ümit Akkuş, 1 yıl içerisinde mehterbaşı oldu. Zaman zaman mehter takımını yöneten Akkuş, söylediği marşlarla dikkat çekiyor. Akkuş, aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Savaş, "Toplumda böyle kardeşlerimize sahip çıkmalı ve onları yok saymamalıyız" ifadelerini kullandı.