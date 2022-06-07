Down sendromlu Ümit, mehteran takımını yönetiyor - Haberler

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Down sendromlu Ümit, mehteran takımını yönetiyor

Demirören Haber Ajansı - Ersan Erdoğan - Güncel
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Down sendromlu Ümit, mehteran takımını yönetiyor

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, down sendromlu Ümit Akkuş (30) farkındalık amacıyla görev verilen mehter takımında azmi sayesinde 1 yıl içinde mehterbaşı oldu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, down sendromlu Ümit Akkuş (30) farkındalık amacıyla görev verilen mehter takımında azmi sayesinde 1 yıl içinde mehterbaşı oldu.

Turgutlu'da yaşayan down sendromlu Ümit Akkuş, azmiyle çevresindekilere da örnek oluyor. Turgutlu İstiklal Mehter Takımı'nın kurucusu İlker Savaş'ın davetiyle toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla mehter takımına katılan Ümit Akkuş, 1 yıl içerisinde mehterbaşı oldu. Zaman zaman mehter takımını yöneten Akkuş, söylediği marşlarla dikkat çekiyor. Akkuş, aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Engelini mehter takımı ile aştığını kaydeden Ümit Akkuş, "1 yıldır marş söylüyorum. Herkes çok mutlu oluyor. İnsanlar beni çok seviyor. Engellilere yeter ki imkan verilsin. Bu işi severek yapıyorum. Bana bu şansı verdikleri için çok teşekkür ederim" dedi.

Mehter takımının kurucusu İlker Savaş da "Ümit kardeşim 2014 yılında babasını kaybetti. Biz de o günden sonra kendisini sürekli ziyaret ediyorduk. Kendisini 1 yıl önce mehter takımına aldık. Düğün, sünnet ve benzeri etkinliklere gidiyoruz. Mehter marşı söylüyor. Mehter takımını yönetiyor. Engel tanımıyor. Toplumda farkındalık yarattık. Ümit'i görenler de mutlu oluyor" diye konuştu.

Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Savaş, "Toplumda böyle kardeşlerimize sahip çıkmalı ve onları yok saymamalıyız" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Güncel

Turgutlu Güncel Haberler

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