Down sendromlu Ramazan'ın bulunması için seferber oldular

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen cuma günü babasına ait iş yerine gitmek için evden çıktıktan sonra haber alınamayan down sendromlu Ramazan Arıcıoğlu (17) için arama çalışması başlatıldı. Seher Arıcıoğlu, "Kaybolduğu günden beri gören duyan yok, oğlum bulunamadı. Dağları, ormanları aradık. Yüksek kesimlere kadar tüm mahallemizde bulunanlar, gönüllüler, herkes arıyor" dedi.

Kuzdere Mahallesi'nde oturan Seher ve Mehmet Arıcıoğlu çiftinin down sendromlu oğulları Ramazan Arıcıoğlu, 10 Şubat Cuma günü babasının iş yerine gitmek için evinden ayrıldı. Yakınları Ramazan Arıcıoğlu'ndan haber alamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri ve vatandaşların ilçede aradığı Arıcıoğlu'nun bulunması için yakınları sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Ramazan Arıcıoğlu'nu arama çalışmalarına Antalya İl Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı. Jandarma iz takip köpeği de ekiplere eşlik etti.

Seher Arıcıoğlu, oğlunu evden çıktından sonra komşularının gördüğünü ve sonra haber alamadıklarını belirtti. Seher Arıcıoğlu, "Biz dükkandaydık. Ablasına, 'babamların yanına gideceğim' demiş ve evden çıkmış. Evden yola çıkmış komşu görmüş. Ama köprü başındaki market kamerasında görüntü yok. Buradan herkes geçmiş ama bizim oğlan geçmemiş" dedi. Babasının Hurdacılar Sitesi'nde iş yerine Ramazan'ın sürekli gelip gittiğini anlatan Seher Arıcıoğlu, "Babasıyla iş yerindeydik. Kendisi burayı biliyor ve gelip gidebiliyordu. Bazen bisikletle, bizimle gidip geliyordu. Market kamerasında görüntü olmadığı için o tarafa geçmemiş gibi. Dağları, ormanları aradık, yüksek kesimlere kadar tüm mahallemizde oturanlar ve gönüllüler arıyor. Jandarma ekipleri de köpeklerle arama başlattı ama bulunamadı. Aramaya devam ediliyor" diye konuştu.