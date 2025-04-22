Down Sendromlu Öğrencilerden Folklor Gösterisi

Diyarbakır'da Down sendromlu 9 öğrencinin katılımıyla oluşturulan folklor ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda akranlarına gösteri sunacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 2021 yılında hizmete açılan Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda rehber öğretmen Selvi Öncel öncülüğünde yaklaşık 4 ay önce, eğitim gören Down sendromlu 14-17 yaş arası öğrencilerden "+1 Ahenk Grubu" oluşturuldu.

"Öğrenme güçlüğü bizim için bir engel değil, sadece ritmimizi daha özel kılan bir melodi" sloganıyla yola çıkan Öncel, öğrencilere ritim ve çeşitli folklor oyunlarını öğretti.

Folklor sayesinde sosyalleşen, mutlu bir şekilde okula gelen ve becerilerini artıran öğrenciler provalarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında akranlarına gösteri sunmaya hazırlanıyor.

"Bu grupta olmak onlara çok iyi geldi"

Öncel, AA muhabirine, kurdukları folklor ekibinde denge problemi yaşayan, devamsızlık yapan öğrencilerin de bulunduğunu belirtti.

"Bu grupta olmak onlara çok iyi geldi. Severek okula gelmeye başladılar. Ailelerden inanılmaz derecede olumlu geri dönüşler oldu. Grubu kurduktan sonra öğrencilerde olumlu yönde çok gelişme gördük." diyen Öncel, bu çocukların biraz daha içe kapanık olduğunu ve bu grup sayesinde sosyalleştiklerini söyledi.

Öncel, grup içinde olmanın aidiyet duygusunu artırdığını dile getirerek, çocukların birbirleriyle etkileşimlerinin de arttığını belirtti.

Eğitime ilk başladıklarında çocuklardaki değişimi görebilmek için görüntü çektiklerini anlatan Öncel, şunları kaydetti:

"Özellikle denge problemi yaşayan iki öğrencimiz vardı. Onlarda ritim ve yönerge konusunda olumlu gelişmeler olduğunu gördük. Bu grup hem onlara hem bize hem de velilerimize çok iyi geldi. Bu tür çalışmaların artırılması gerekiyor. Bu çocuklar toplumda varlar, onlara destek olmak gerekiyor. Özellikle hangi yetenekleri varsa onları ortaya çıkarmamız gerekiyor."

"Provaya minibüste oynaya oynaya geldiler"

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gösteri sunacak olmanın heyecanını yaşadıklarını anlatan Öncel, şöyle dedi:

"23 Nisan'da sahne alacaklarını söylediğimiz andan itibaren öğrencilerimizde inanılmaz bir heyecan oluştu. Her gün 'Ne zaman gideceğiz, nerede sahneye çıkacağız?' diye soruyorlar. Bugün provaya gelirken de çok heyecanlılardı, minibüste oynaya oynaya geldiler."

"23 Nisan'da elbisemizi giyip folklor oynayacağımız için çok mutluyum"

Folklor ekibinde yer alan öğrencilerden Mizgin Şamar, 23 Nisan etkinliğinde gösteri sunacakları için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Şamar, "Folklor oynamasını çok seviyoruz. 23 Nisan'da elbisemizi giyip folklor oynayacağımız için çok mutluyum." dedi.

Ulaş Kaya ise folklor gösterisi sunarken çok eğlendiğini anlatarak, 23 Nisan kutlamasında gösteri sunacakları için mutlu olduğunu belirtti.