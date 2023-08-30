Down sendromlu milli yüzücü, boğazı yüzerek geçti

ÇANAKKALE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 36'ncısı düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda down sendromlu 33 yaşındaki milli yüzücü Hasan Gökhan Kotan, boğazı yüzerek geçti. Kotan, "Yarışma çok güzeldi. Bir ilki başardım. Hem Zafer Bayramı için yüzdüm hem de şehitler için yüzdüm" dedi.

Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen boğazı yüzerek geçme yarışması bu yıl 36'ncısı kez yapıldı. Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında 3,5 millik parkurda gerçekleştirilen yarışa, çok sayıda ülkeden yüzlerce yarışmacı katıldı. Yarışmacılar feribotla başlama işaretinin verileceği Eceabat ilçesine götürüldü. Çok sayıda engelli sporcu da yarışlarda kulaç atarken, zorlu bir mücadele yaşandı. Yüzme yarışında sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve balıkçı tekneleri yüzücülere refakat etti. Yarışmaya, Megisti Kaş Swim Race Yüzme Yarışları'nda 7 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçen dünyadaki ilk down sendromlu yüzücü olan Hasan Gökhan Kotan da katıldı.

Yarışmada, erkeklerde birinciliği 48 dakika 48 saniyelik derecesiyle Mertcan Yıldırım, ikinciliği 49 dakika 1 saniye ile Emir Alp Maltepe, üçüncülüğü 49 dakika 13 saniye ile Batuhan Sağın kazandı. Kadınlarda ise 48 dakika 44 saniye ile Ceri Edwards birinci, 51 dakika 24 saniye ile Çiğdem Topaloğlu ikinci, 52 dakika 6 saniye ile Ezgi Candan üçüncü oldu. Paralimpik kategoride ise birinciliği 1 saat 4 dakikalık derecesiyle Recep Tula, ikinciliği 1 saat 6 dakikalık derecesiyle İsmet Ayık, üçüncülüğü 1 saat 26 dakikalık derecesiyle Hasan Gökhan Kotan kazandı.

Çanakkale Boğazı'nı 1 saat 26 dakikada yüzerek geçen down sendromlu milli yüzücü Hasan Gökhan Kotan, "Yarışma çok güzeldi. Bir ilki başardım. Hem Zafer Bayramı için yüzdüm hem de şehitler için yüzdüm. Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtiğim için mutluyum" dedi.

Yarışmayı bitiren tüm sporculara madalya dağıtılırken, dereceye girenlere ise ayrıca çeşitli ödüller verildi.