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Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

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Atletizmde Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Akçakoca, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı.

Atletizmde Avrupa ve dünya şampiyonluğu bulunan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Akçakoca, antrenörü Lokman Öksüz'ün yardımıyla Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirdiği oylamada, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Milli sporcu Akçakoca, "Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk", İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını oyladı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" fotoğraflarını seçen Akçakoca, "Spor"da ise Fatemeh Bahrami'nin "Engel tanımayan" adlı fotoğrafına oy verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Deprem Çevre Yaşam Spor Güncel Haberler

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