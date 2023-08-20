DOWN SENDROMLU KIZININ EĞİTİMİNE DESTEK OLABİLMEK İÇİN 39 YAŞINDA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

AKDENİZ Belediyesi'nin hizmete açtığı kursa giden 39 yaşındaki Remziye Fidan, down sendromlu kızı için okuma yazma öğrendi.

Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesi'nde yaşayan Fidan, özel eğitim ve ilgi gerektiren kızı Kevser'in eğitimine destek olabilmek, bu süreçteki ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla, Akdeniz Belediyesi'ne bağlı Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'nde verilen ücretsiz okuma ve yazma kursuna katılarak 39 yaşında okuma ve yazmayı söküp, öğrenmenin yaşının olmadığını herkese gösterdi.

Fedakarlığı ve azmi ile birçok anneye örnek olan Fidan, kızının öğretmenin tavsiyesi üzerine kursa başladığını ifade ederek, 'Arkadaşlarımla kursa gelip 5 ayda okumayı ve yazmayı öğrendim. Kızım, özel bir çocuk. Onun eğitimine yardımcı olabilmek adına benim de okuma yazma bilmem lazımdı. Bu sayede onun eğitimi ile yakından ilgilenebiliyorum, aldığı kurslara gidebiliyorum. Okumam yazmam olmadığı günlerde bunun için başkasını gönderiyordum. Şimdi okuma yazmayı öğrendiğim için her şey daha kolay geliyor, özgüvenim yerine geldi, hayatımız kolaylaştı. Yaşın hiçbir önemi yok; okuma yazma bilmeyen herkese tavsiye ediyorum. Herkes okuyabilir, özellikle de özel çocuğu olan ebeveynler okuma yazmayı mutlaka öğrensin, çocuklarıyla daha yakından ilgilensin. Bize böyle bir fırsatı sağladığı için de Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'AZMİ VE FEDAKARLIĞI İÇİN REMZİYE HANIMI TEBRİK EDİYORUM'

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak da Down Sendromlu çocuğu için ortaya koyduğu azmiyle diğer annelere de örnek olan Remziye Fidan ve kızı Kevser ile tanışmak ve hikayesini dinlemek için Çilek Mahallesi Kültür ve Sanat Evi'ni ziyaret etti. Azmiyle herkese örnek olan anne Remziye Fidan ve kızı Kevser ile sohbet eden Başkan Gültak, ardından yaptığı açıklamada, 'Buradaki okuma-yazma kursumuza 40 kursiyer başvuru yapmış, 20 kursiyerimiz de okuma-yazma kursunu bitirip sertifikalarını almış. Buraya da özellikle Remziye Fidan'ı, kızı Kevser için gösterdiği özveri için tebrik etmeye geldim. Kevser'in hem eğitim süreci hem de sağlığıyla ilgili konularda anne, çok zorlandığını anlattı. Bu nedenle Fidan Hanım kendine bir söz vermiş ve okuma yazma kursuna başlamış. Bundan sonra Kevser'in hem eğitim, sağlığı hem de diğer konularda daha iyi ve daha kolay mücadele edebilecek, kızına çok daha rahatça destek verip yardımcı olabilecek' dedi.

'KURSLARIMIZ SAYESİNDE BİRÇOK İNSANIMIZ YENİ BİR HAYATA BAŞLIYOR'

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Belediyesi'nin hizmete açtığı kültür ve sanat evlerinde pek çok farklı hikayenin gün yüzüne çıktığını ifade ederek, 'Biz seçilip göreve geldikten sonra hem meslek hem de okuma-yazma kurslarını hızla vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Tabi Akdeniz'de kültür ve sanat evlerimizin sayısını da arttırdık. Sunduğumuz bu hizmetten çok memnunuz. Çünkü birçok insan, eğitimler sayesinde yeni bir hayata başlıyor, hayata yeniden tutunuyor. Kadınlar ve gençlerimiz için kültür ve sanat evlerinde verdiğimiz farklı alanlardaki kurs ve eğitimlerimiz devam edecek' şeklinde konuştu. (DHA)