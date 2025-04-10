Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle

Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazetecilere şafak operasyonu! Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltında
Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak

Hastane çıkışı ilk mesaj: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı

Maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var

Down Sendromlu İnzile’nin Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de down sendromlu 18 yaşındaki İnzile'nin polis olma hayali, 10 Nisan Polis Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen sürpriz bir etkinlikle gerçek oldu. Polisler, İnzile'yi evinden alarak ekip aracıyla şubeye götürdü ve ona özel polis kıyafetleri giydirerek hayalini gerçekleştirdi.

İnzile polis oldu, heyecanı herkesi mutlu etti

Mersin'de down sendromlu 18 yaşındaki İnzile'nin polis olma hayali gerçekleşirken, heyecan dolu o anlar herkesi mutlu etti

MERSİN - Mersin'de down sendromlu 18 yaşındaki İnzile'nin polis olma hayali gerçekleşirken, heyecan dolu o anlar herkesi mutlu etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, okul ziyaretlerinde gördükleri ve 'polis olma hayali kurduğunu' öğrendikleri down sendromlu İnzile Çetintaş'a sürpriz yaptı. 10 Nisan Polis Bayramı çerçevesinde İnzile'yi evinde ziyaret eden polisler, onu ekip aracıyla alarak şubeye götürdü. Burada ona kıyafetler giydirerek eline telsiz verilerek polis olma hayali gerçekleştirildi. İnzile'nin evden alınıp, polis aracıyla götürülmesi ve şube de polis kıyafetleri giydirilmesine kadar olan heyecan ve mutlulukları duygu dolu anlara sahne oldu. Polis abi ve ablalarıyla birlikte bir gün geçiren İnzile, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı da kutlarken "Hayalim polis olmaktı" dedi.

"Böyle bir şey beklemiyorduk sürpriz oldu"

Kızının polis olma hayalinin gerçekleştiğini belirten anne Semra Çetintaş ise polislerin okula geldiğinde İnzile'nin 'polis' olmak istediğini söylediğini ifade etti. Anne Çetintaş,"Polis abileri ve ablalarını gördüğü zaman ben polis olmak istiyorum diyordu. Bugüneymiş kısmet oldu. Güzel bir duygu hiç böyle bir şey beklemiyorduk sürpriz oldu. O duygu anlatılmaz çok güzeldi, İnzile'nin annesi olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.