DOWN SENDROMLU GENÇLERİN DANSI BEĞENİ TOPLADI

SAMSUN'da Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Engelsiz Yaşam Hayalim' konulu resim yarışmasında down sendromlu gençlerden oluşan halk oyunları ekibinin sahnelediği zeybek ve dans gösterileri büyük beğeni topladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 'Engelsiz Yaşam Hayalim' konulu resim yarışması ödül töreni düzenlendi. Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir katında düzenlenen resim yarışması ödül törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, engelli dernekleri ve vatandaşlar katıldı. Kent genelinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen ve toplam 76 eserin katıldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törenin açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, engellilerle ilgili birçok projelerinin bulunduğunu belirterek, 'Bu şehir engelli vatandaşlarımızın hayatına olumlu yönde katkı sağlama yönünde hem tesisleşme hem organizasyon hem de faaliyet itibariyle Türkiye'ye örnek olan şehirlerden birisidir. Bu konuyla ilgili de valimizin öncülüğünde tüm derneklerimiz ile işbirliği halinde Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen bütün katkıyı vermeye gayret ediyoruz' dedi.

Engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu belirten Samsun Valisi Orhan Tavlı da 'Bizler fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğunun bilincinde bir medeniyetin mensuplarıyız. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seven bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu nedenle hep beraber engelli, engelsiz bütün toplum ayrılmaz bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda devletimiz Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tüm bakanlıklarımız, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, muhtarlıklarımız engellilerin yaşadıkları sorunları daha kolaylaştırılması, çözüm üretilmesi, desteklenmesi, sosyal hayatta 20-30 yıl öncesine göre daha güzel bir şekilde yer almaları konusunda bütün imkanları seferber ettiler. Ben de huzurlarınızda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum' diye konuştu.

DOWN SENDROMLU GENÇLERİN DANSI

Konuşmaların ardından Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneğince (Down-ÇED) down sendromlu gençlerden oluşturulan halk oyunları ekibinin sahneledikleri zeybek dansı ve oyunlar katılanlardan büyük alkış aldı. Halk oyunları ekibinin sahneledikleri oyunun ardından dereceye girenlere ödülleri verildi. Ardından hatıra fotoğrafı çekindi. (DHA)