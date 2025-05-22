Down Sendromlu Gençlerden 'Kankayız Biz' Sergisi

Down Sendromlu Gençlerden 'Kankayız Biz' Sergisi
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Tekirdağ'da, down sendromlu gençlerin fotoğraf çalışmalarını sergileyen 'Kankayız Biz' projesi açıldı. Gençler, liseli öğrencilerle birlikte katıldıkları etkinlikler sonrası çekilen fotoğraflarıyla toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Özel bireylerden 'Kankayız biz' sergisi

TEKİRDAĞ - Down sendromlu gençlerin kendi objektiflerinden çektikleri fotoğraflar, Tekirdağ'da açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tekirdağ'da down sendromlu bireylere yönelik"Kankayız Biz" projesi Süleymanpaşa ilçesinde hayata geçirildi. Projede down sendromlu bireyler ile lisede öğrenim gören öğrenciler, 5 hafta boyunca çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek sosyalleşti.

Projenin devamında down sendromlu bireyler fotoğrafçılık eğitimi aldı. Eğitimlerin ardından lise öğrencileriyle birlikte sahaya çıkan gençler, Tekirdağ sokaklarında kendi bakış açılarını yansıttıkları fotoğrafları çekti.

Ortaya çıkan 40 özel kare, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide vatandaşların ziyaretine açıldı.

Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen, açılışta yaptığı açıklamada, "Özel bireylerimizin sosyal hayata katılmaları ve farkındalık oluşturulması için bu projeyi başlattık. Amacımız toplumdaki engelli algısını değiştirmek. Gençlerle birlikte hareket etmek bizim için çok değerliydi. Bu projeyi diğer ilçelere de yaymak istiyoruz" dedi.

Sergide eserleri yer alan down sendromlu Ömer Erdemir ise, "Fotoğraflarımı insanlar görünce çok mutlu oldum" diyerek duygularını paylaştı.

Serginin 2 gün boyunca ziyarete açık kalacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Güncel
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