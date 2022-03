Down sendromlu gençler Gaziantep'te belediyeciliğin her alanına enerji katıyor

GAZİANTEP (AA) - Her katta en az bir engelli olması hedefiyle engelli istihdamına katkı sağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde görev alan 20 down sendromlu genç, çalışma hayatının bir parçası olmalarının yanı sıra belediyeye enerji katıyor.

"Engelli dostu şehir" sloganıyla hareket eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık son 10 yıldır engelli bireylerin hayatın içerisinde var olabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda 112 engelliye istihdam sağlayan belediyenin çeşitli birimlerinde görevli down sendromlu gençler belediyeye güç veriyor.

Belediyeye ait "Mutlu Kafe" de bazı down sendromlu gençler komilikten garsonluğa kadar çeşitli işler yaparken bazıları da belediyenin ana binasında görev alıyor.

Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapan down sendromlu Ercan Kastur (29), Mehmet Hösük (22) ve Kemal Poçkan (23) da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Muhasebe arşiv biriminde 2010 yılından bu yana çalışan Ercan Kastur, burada evrak imza ve takip işlerinin yanı sıra banka işlemlerini de gerçekleştiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, göreve geldiği günden bu yana engelli dostu bir şehir olabilmek hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bunu gerçekleştirebilmek için de engeli vatandaşların önündeki tüm engelleri kaldırmak gerektiğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Engelli gruplarını tek tip destekle değil, down sendromlular, görme engelliler gibi her grup için ayrı çalışma yapmak gerekiyor. Belediyede göreve başlar başlamaz bu anlamda çalışmalara başladık. Zaten daha önceki bakanlık görevimizde de down sendromlular için 'korumalı iş yeri projesi'ni hayata geçirmiştik. Çünkü Cumhurbaşkanımızın başlattığı kalkınma hamlesinde bu gençler eğitilmiş, sağlık altyapısı oluşturulmuş ve artık istihdama yönlendirilmesi gerekiyordu. Zaten bu gençlerimiz kalkınmanın bir parçası olmak istiyorlardı."

Down sendromlu gençlerin yapılan faaliyetlerle çalışma hayatının içerisine yerleştirildiğini, öz güvenlerinin arttığını, böylelikle ailelerin de "Benden sonra bu çocuk ne olacak?" şeklindeki endişelerin ortadan kaldırıldığını belirten Şahin, "Ayrıca Engelsiz Yaşam Merkezi oluşturduk. Burada down sendromlu gençler engelsiz mutfakta eğitim alıyorlar, sertifika alıyorlar. Hidroterapi havuzlarında eğitim alıyorlar. Burada yine özel atölyelerde eğitim alıyorlar." dedi.

"Engelli istihdamında örnek bir kurum oluyoruz"

Fatma Şahin, engelli istihdamını çok önemsediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Engel, elde, ayakta, gözde, kulakta değil, engel nasırlaşmış kalpte ve yaşarmayan gözde. Eğer gözünüz yaşarıyor, kalbiniz heyecanla atıyorsa engelli değilsiniz. Down sendromlu çocuklar gelip belediyede çalışmaya başladığı zaman katma değer ürettiklerini, kalkınmanın bir parçası olabileceklerini, böylelikle çalıştıkları yerin nasıl sevgiye ve kardeşliğe dönüştüğünü gördüler. Her katta bir engelli çalıştırma kararımızla birlikte engelli istihdamında örnek bir kurum oluyoruz."