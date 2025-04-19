Down Sendromlu Genç Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi
Sultangazi'de yaşayan down sendromlu Samet Akkaya'nın polis olma hayali emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Trafik Büro Amirliği ekipleri, genci polis üniforması giydirip uygulama noktasına götürerek onun hayalini gerçekleştirdi.
Down sendromlu Samet Akkaya'nın polis olmaya hayalini emniyet ekipleri gerçeğe dönüştürdü.
??????? Sultangazi'de yaşayan down sendromlu Akkaya'nın hayallerini polis olmanın süslediğini öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Gencin hayalini gerçekleştirmek isteyen ekipler, Akkaya'ya polis üniforması giydirerek, uygulama noktasına götürdü. Akkaya, trafik polisleriyle birlikte denetime katıldı.
Uygulama noktasında durdurduğu araçların sürücülerinden ehliyetlerini isteyen Akkaya, görevini başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel