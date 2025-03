Down Sendromlu Genç, Milli Eğitim Müdürü Oldu

Down sendromlu genç milli eğitim müdürü oldu: İlk talimatı gençlere spor salonu oldu

BOLU - Bolu'da 27 yaşındaki down sendromlu genç, bir günlüğüne Bolu İl Milli Eğitim Müdürü oldu. Makamında öğrencileri ağırlayan yeni müdürün ilk talimatı, miniklerin okuluna spor salonu yaptırılması oldu.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde anlamlı bir görev değişikliği yapıldı. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, bir günlüğüne görevini 8 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'nde personel olarak çalışan down sendromlu 27 yaşındaki Çağrı Özkoparan'a bıraktı. Sabah evinden makam aracıyla alınan Özkoparan, müdürlük binasına giriş yaptı. Personeli selamlayan Çağrı Özkoparan, Fatih Öncü'den müdürlük görevini devraldı. Makamına oturan down sendromlu genç, 4.sınıf öğrencilerini ağırladı.

Öğrencilere öğütler veren Özkoparan, "Öğretmenlerine saygılı olsunlar derslerine sıkı sıkı sarılsınlar. En sevdiği mesleklerini sağlıklı bir şekilde yapsınlar" dedi. Ziyaret esnasında öğrencilerin isteklerini de not eden Özkoparan, okullarına spor salonu isteyen öğrenciler için İl Gençlik ve Spor Müdürü'nü aradı. Makamındaki ilk talimatını veren Çağrı Özkoparan, "Gazipaşa İlkokulu'na spor salonu istiyoruz. Ricamdır" diyerek öğrencilerin isteği için ilk adımı attı. Ziyaret sonunda ise öğrencilere kitap hediye eden Özkoparan, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

8 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yardımcı personel olarak görev yaptığını söyleyen Çağrı Özkoparan, "Temizlik işi yapıyorum, çöpleri atarım, koridorları siler süpürürüm. Öyle vakit geçiririm. Allah nasip etti bugün de müdür oldum. Güzel bir duygu. İlk defa böyle bir şey yaptım. Gurur verici" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü ise 1 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde böyle bir farkındalık çalışması yaptıklarını belirtti.