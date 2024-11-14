Down Sendromlu Genç, Güreşle Hayata Bağlandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan down sendromlu gencin yüzü 7 yıldır güreş ile gülüyor.

Ağabeyi Ufuk Yılmaz'ın yaklaşık 8 yıl önce güreşe başlamasının ardından down sendromlu kardeşi Hüseyin de güreş yapmak istedi.

Bunu duyan güreş antrenörü Hakkı Karabakal, down sendromlu Hüseyin Yılmaz'ı antrenmana davet etti.

Karabakal, Hüseyin'in antrenmanlarda çok mutlu olduğunu görmesi üzerine tüm antrenmanlara ağabeyi Ufuk ile birlikte katılmasını istedi.

Ağabey kardeş haftanın üç günü antrenman için Hanönü ilçesinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşköprü ilçesine gidiyor.

Ufuk, down sendromlu kardeşi için elinden gelen fedakarlığı gösterirken Hüseyin'in antrenmanlardaki mutluluğu ise tüm ekibin yüzünü güldürüyor.

Ufuk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin 22, kardeşinin ise 16 yaşında olduğunu söyledi.

Antrenörü Hakkı Karabakal sayesinde güreşe başladığını anlatan Yılmaz, "Ben güreşe giderken Hüseyin sürekli 'Beni de götür' diyordu. O şekilde biz de götürdük. Hakkı hocam çok yardımcı oldu." dedi.

"Kardeşimi sosyalleştirmek böyle aktivitelere sokmak benim için ayrı bir güzellik"

Kardeşinin güreş yapmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Beni gururlandırıyor. Ben eve gittiğimde tokalaşmak yerine el ense ile eve giriyorum. Anlatılacak bir duygu ya da his değil, bambaşka. Kelimelerle ifade edilmiyor. Kardeşimi sosyalleştirmek böyle aktivitelere sokmak benim için ayrı bir güzellik. Mümkün olduğunca elimden geldiğince daha fazla yere Hüseyin'in ismini yazdırmak istiyorum."

Hanönü ilçesinden antrenmanların yapıldığı Taşköprü ilçesine kendi imkanlarıyla geldiğini belirten Yılmaz, "Kendi imkanlarımla geliyorum. Mümkün olduğunca sık gelmeye çalışıyorum. İmkanlar kısıtlı olduğu için zorlanıyoruz. Elimden geldiğince geliyorum. Her akşam Hüseyin ile evde kendi antrenmanımız var." diye konuştu.

"Maçtan sonra geldi elimi öptü o her şeye bedeldi"

Antrenör Hakkı Karabakal ise Hüseyin ile yaklaşık 7 yıldır antrenman yaptıklarını söyledi.

Hüseyin'i sosyalleştirmek için antrenmanlara aldığını ifade eden Karabakal, şunları kaydetti:

"Kastamonu'da okullar arasında birinci olduk. Buraya gelmediği zaman ağlıyor evde. Abisi de her akşam buraya getirmeye çalışıyor. Huzuru farklı bir şey. Bir sarılması yetiyor. Maçtan sonra geldi elimi öptü o her şeye bedeldi. Özel sporcularda güreş lisansı yok. Federasyonumuzun da yardımıyla gücümüzün yettiği kadar yardımcı olacağız. Sosyalleşsin, kendini aşsın diğer branşlara yönlendireceğiz, belki atletizm olur, gülle atma olur."