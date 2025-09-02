Down Sendromlu Genç Fatih, Adana Kebap ve Şalgamı Müşterilere Sunuyor

Adana'da 20 yaşındaki down sendromlu Fatih Temel, 2 yıldır garsonluk yaptığı restoranın müşterilerine kentin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden kebap ve şalgam servis ediyor.

Fadime ve Mehmet Temel çiftinin dördüncü çocuğu olan Fatih, down sendromlu olarak dünyaya geldi.

Lise mezunu olan Fatih Temel, Gönüllü Anneler Topluluğunun desteğiyle yaklaşık 2 yıl önce Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir restoranda garsonluğa başladı.

Haftanın belirli günlerinde çalıştığı restoranın müşterilerine servis yapan Temel, şehir dışından gelenlere coğrafi işaret tescilli Adana kebabını ve şalgamı tanıtıyor.

Temel, çalışkanlığıyla iş arkadaşlarını, güler yüzüyle de müşterileri mutlu ediyor.

"Çalışmayı çok seviyorum"

Fatih Temel, AA muhabirine, çalışmanın kendisini motive ettiğini söyledi.

İşe başlamadan önce evde çok sıkıldığını belirten Temel, şöyle konuştu:

"Çalışmayı çok seviyorum. Müşterilerle tokalaşıyor, hal hatır soruyorum. Hoşlarına gidiyor. İş arkadaşlarımın hepsi çalışkan. Şehir dışından gelenlere Adana'mızı anlatıyor ve güzel olduğunu söylüyorum."

Baba Mehmet Temel de down sendromlu bireylerin ailelerinin çocuklarına güvenmeleri ve evlatlarının toplumla kaynaşmasını sağlamaları gerektiğini dile getirdi.

Oğluyla gurur duyduğunu anlatan Temel, "Fatih çalışmayı çok seviyor. Ondan çok memnunuz. İyi ki bizim oğlumuz oldu." dedi.

"Müşterilerle çok güzel ilgileniyor"

İşletme şefi Yakup Büyükbayram ise Fatih Temel'in çalışma arkadaşlarına moral kaynağı olduğunu ifade ederek, "Fatih özverili şekilde çalışıyor, işine de son derece sadık. Müşterilerle çok güzel ilgileniyor. Onu çok seviyoruz. Fatih'in konuşma ve davranış becerileri ileri derecede gelişti." diye konuştu.