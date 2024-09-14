Down Sendromlu Genç Enes, Bir Günlüğüne Polis Olmanın Keyfini Yaşadı
Adana'da down sendromlu 22 yaşındaki Enes Karayel, toplum destekli polislik ekipleri tarafından bir günlüğüne polis oldu. Ekip aracıyla evinden alınan Karayel, polis üniforması giyerek mesai arkadaşlarıyla birlikte TOMA'dan anons yaptı.
Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polislik hayali kuran Karayel'i evinden ekip aracıyla aldı.
Polis üniformalarını giyen Karayel, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki şube müdürlüklerinde ağırlandı.
Polis memurlarıyla bir günlüğüne mesai arkadaşı olan Karayel, TOMA'dan anons da yaptı.