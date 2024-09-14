Down Sendromlu Genç Enes, Bir Günlüğüne Polis Olmanın Keyfini Yaşadı

Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polislik hayali kuran Karayel'i evinden ekip aracıyla aldı.

Polis üniformalarını giyen Karayel, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki şube müdürlüklerinde ağırlandı.

Polis memurlarıyla bir günlüğüne mesai arkadaşı olan Karayel, TOMA'dan anons da yaptı.