Down Sendromlu Eren'in Asker Olma Hayali Gerçekleşti

Güncelleme:
Kocaeli'de Down sendromlu Eren Altuntaş, Darıca Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir günlüğüne asker oldu. Temsili jandarma üniforması giyen Eren, eğlence ile hayalini yaşadı.

Kocaeli'de asker olma hayali kuran Down sendromlu Eren Altuntaş'ın asker olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu.

Darıca Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nin restoranında 21 yaşındaki Altuntaş için asker eğlencesi düzenlendi.

Etkinliğe temsili jandarma üniformasıyla gelen Altuntaş, şarkı ve türküler eşliğinde oynadı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Altuntaş'ın aynı zamanda çalışma arkadaşı olduğunu aktaran Bıyık, "Özel bir bireyimiz. Onun hayallerini gerçekleştirmek için buradayız." dedi.

Etkinliğin ardından Altuntaş, Gebze Jandarma Komutanlığı'na giderek bir günlüğüne temsili askerlik yaptı.

