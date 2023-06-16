Eskişehirli down sendromlu Emre Çınar, Jandarma teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir günlük temsili askerlik yaptı. Jandarma Kıdemli Albay Ercan Atasoy ile bir araya gelen Çınar, jandarma üniforması giydi. Anlamlı etkinlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki personele askerlik fırsatı için teşekkür eden Emre Çınar, etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eskişehirli down sendromlu Emre Çınar, jandarma üniforması giyerek temsili askerlik yaptı.

Eskişehir Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden 20 yaşındaki down sendromlu Emre Çınar, Jandarma teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir günlük temsili askerlik yaptı. Jandarma Kıdemli Albay Ercan Atasoy ile bir araya gelen Çınar, jandarma üniforması giydi. Büyük sevinç yaşayan Çınar, komutanlığın nizamiyesinde asker selamı verdi. Odunpazarı İlçe Komutanlığı'nda görevli personel ile eğlenceli anlar yaşayan Çınar, trafik personel yeleği giydi, askeri teçhizat kuşandı. Anlamlı etkinlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki personele askerlik fırsatı için teşekkür eden Emre Çınar, etkinliğin sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR