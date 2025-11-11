Down Sendromlu Emre Akman, Sporla Hayata Bağlanıyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan down sendromlu Emre Akman, haftanın beş günü wushu, voleybol ve basketbol antrenmanlarına katılarak hem spor yapıyor hem de yeni insanlarla tanışma fırsatı buluyor.

Ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan 29 yaşındaki Akman, özel öğrenim okulları ve kaynaştırma sınıflarında aldığı eğitimle lise öğrenimini tamamladı.

Maçka Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda 13 yıl önce wushu kursuyla spora başlayan Akman, daha sonra voleybol ve basketbol kurslarına da katıldı.

Salona gelen down sendromlu arkadaşları ve diğer sporcularla haftanın 5 günü antrenmanlara katılan Akman, salonun en sevilen isimleri arasında yer aldı.

İlçede görevli sağlık çalışanı anne Nuran Akman (52), AA muhabirine, oğlunun spor aktivitelerine katıldığında çok mutlu olduğunu ve herkesle çok iyi anlaştığını söyledi.

Oğlunun ilk olarak wushu kursuna başladığını dile getiren Akman, "Arkadaşları Emre'yi hiç dışlamadı. Wushu ile başladık, onunla devam ettik. Sonra voleybol ve basketbol kurslarına da gitmek istedi, onlara da götürüyorum. Haftanın 5 günü Emre spor salonunda." dedi.

"Kendi ayakları üzerinde durabilmesini istiyorum"

Down sendromlu bireyler konusunda insanların duyarlı olması gerektiğini ifade eden Akman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarını saklamasınlar, halen çocuklarını saklayan aileler var. Dışarıda insanlar hala bu tür çocukları kabul etmiş değiller, lütfen bu çocukları kabul etsinler. Spor onlar için çok iyi bir şey. Diğer çocuklarla ve çevreyle iletişim kuruyorlar, sadece kendileriyle değil. İnsanlar çocukları eve kilitlemesinler, saklamasınlar, ellerine telefon vermesinler."

Hayalinin, oğlunun kendi kendini idare edebilmesi olduğunu anlatan Akman, "Emre'nin en azından kendi ayakları üzerinde durabilmesini istiyorum. Ben olmadığımda kendi başına yaşayabilir düzeye getirmeye çalışıyorum, benim hedefim o." dedi.

"Çok büyük ilerleme sağladık"

Voleybol antrenörü Fatma Nazlı Samat ise Emre'nin salona gelen en düzenli sporculardan birisi olduğunu belirtti.

Öğrencisinin salondaki tüm spor branşlarına katıldığını belirten Samat, "İlk başladığında çok çekiniyordu. Şimdi wushu antrenmanında ısınma hareketlerini yaptırıyor. Voleybolda gelip bana yardımcı oluyor. İletişim konusunda biz şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda çok büyük ilerleme sağladık. Çok sevecen, bize kendimizi o kadar iyi hissettiriyor ki en yorgun ve bitkin günümde bile Emre ile antrenmana girdiğim zaman kendimi iyi hissederek çıkıyorum." diye konuştu.

Samat, ailelere çocuklarını spora yönlendirmeleri tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ailelere tavsiyem kesinlikle çocuklarını evlerinden çıkarsınlar. Onlar çok özeller. Onların daha çok sosyalleşmeye ihtiyacı var. Biz salonlarımıza bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinde Gençlik Spor İl Müdürlüklerinin imkanları var. Gidip mutlaka tanışsınlar, konuşsunlar. Bizim gibi birçok antrenör var. Herkes onlara kucak açarak bekleyecektir."