DOWN SENDROMLU EMİNE, 281 GÜNDÜR KAYIP

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 281 gün önce ormanda kaybolan down sendromlu Suriye uyruklu Emine Dandal (17), tüm aramalara rağmen henüz bulunamadı. Dandal'ın annesi Ayush Dandal, kızının ölü ya da diri bulunmasını istedi.

Safranbolu ilçesi Sarıçiçek Dağı'nda çobanlık yapan ailesiyle birlikte yaşayan Emine Dandal, geçen yıl 6 Temmuz günü annesi su doldurduğu sırada ortadan kayboldu. Kızının 'Anne' diye bağırdığını duyan Ayush Dandal, geri döndüğünde onu göremedi. Ayush Dandal kızını bulamayınca, cep telefonu çekmediği için Sarıçiçek Gölü'nün kenarında piknik yapan aileden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı su altı arama timleri sevk edildi. Bölgede günlerce süren arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamadı.

'ÖLÜ YA DA DİRİ BULUNMASINI İSTİYORUM'

281 gündür kayıp olan kızından gelecek haberi umutla bekleyen Ayush Dandal, 'Öğle saatlerinde su almaya gittim. Bidonlara suyu doldurdum, o esnada Emine 'Anne' diye bağırdı. Ben de Emine buzağılara bağırıyor sandım. Hayvanlar yanıma geldi. 'Emine' diye bağırdım. Etrafı gezdik, bulamadık. Ben de aşağı kadar indim. Orada bir adamla kadına rast geldim. Onlar da polise haber verdiler. Ardından jandarma ve AFAD geldi, o kadar aramalar yapıldı. Hepsinden Allah razı olsun. Ben kızımın bulunmasını istiyorum, Allah rızası için. Gören, duyan, haber versin ne olur. Kızımın ölüsü ya da dirisinin bulunmasını istiyorum? diye konuştu.