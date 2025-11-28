Down sendromlu Elif'in hayatı sporla değişti

ESKİŞEHİR'de Down sendromlu Elif Ertek (10), ilgi duyduğu masa tenisi ve jimnastik sporlarıyla öz güven kazanıp, sosyalleşti. Ertek'in sporla ilgilenmesinin, hayatlarını olumlu etkilediğini belirten anne Emine Ertek (48), "Elif, sporla kendini daha güçlü ve öz güvenli hissediyor, daha mutlu. Onun kendini güçlü hissetmesi ve hayata daha çok bağlanıyor olması, bizim için ayrı bir mutluluk" dedi.

Eskişehir'de lise okul müdürü Yalçın ile fizik öğretmeni Emine Ertek'in kızları Elif Ertek, 2015 yılında Down sendromlu olarak dünyaya geldi. 6 yaşında tesadüfen tanıştığı masa tenisi sporunda yeteneğiyle dikkat çeken Elif Ertek, milli antrenör Ziya Öner ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun destekleriyle yaptığı çalışmaların ardından çeşitli yarışmalara katıldı. Milli antrenör Nazlı Nehir Ünal ile Ankara'da özel olarak jimnastik sporuna devam eden Ertek'in hayatı, bu 2 sporla değişti. Katıldığı yarışmalarda derece elde etmesinin yanı sıra sosyal hayatında öz güvenli biri hale gelen, arkadaşları ve çevresiyle daha aktif iletişim kurmaya başlayan Ertek, sporda daha da ilerlemeyi hedefliyor.

Kızının spor yardımıyla sosyal hayatta daha aktif rol almasının kendilerini de sevindirdiğini dile getiren anne Emine Ertek, "Elif, özel gereksinimli bir çocuk, 2,5 yaşından bu yana sporun içindeyiz. İlk tanışmamız jimnastikle oldu daha sonra pek çok branşta sporla ilgili fırsat bulabildiğimiz her alanda çalıştık. Bir gün tesadüfen milli antrenör Ziya Öner ile tanışınca masa tenisi yolculuğumuz başladı. Türkiye şampiyonalarına katıldı, özel gereksinimli sporcular federasyonumuzun bize olan destekleriyle çeşitli yarışmalarda 1'incilik ve 6'ncılık gibi dereceler elde ettik. Hocalarımız sağlık nedenleriyle çalışmaları bırakınca bu sefer jimnastikte çalışmaya başladık. Yaklaşık 6 yıldır ara ara çalıştığımız jimnastikte bu yıl yarışmalara katılacağız. Elif, jimnastikte milli antrenörlerimizin ve Eskişehir'deki hocalarımızın desteğiyle çalışacak. Elif'in sporla ilgili çalışmaları, onu etkilediği gibi bizim de hayatımızı etkiledi. Elif sporla birlikte kendini daha güçlü ve öz güvenli hissediyor, daha mutlu. Onun mutlu, kendini güçlü hissetmesi ve hayata daha çok bağlanıyor olması bizim için ayrı bir mutluluk. Bütün özel gereksinimli bireylere de sporu denemelerini her kapıyı çalmalarını isterim. Sporcu olduktan sonra özellikle sporla ilgili alanlarda daha girişimci. Elif'in sporla ilgili heyecanı ve enerjisi hiç bitmiyor, bu konuda da biz ona bazen yetişemediğimizi hissediyoruz gerçekten" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ SPORCU OLMAK İSTİYORUM'

Fethi Heper Spor Ortaokulu'na devam eden Elif Ertek, hayalinin milli sporcu olmak istediğini söyledi. Katıldığı 6 farklı turnuvada derece elde edip madalya kazanan Ertek, "Annemle bu okula gelmiştik, ben bu okulu beğendim. Burada güzel arkadaşlarımız var hem de milli sporcular var. Jimnastik ve spor yapıyoruz. Masa tenisi yüzme ve jimnastik yapıyorum, kendimi mutlu hissediyorum. Sporda eğleniyoruz, hem spor, jimnastik yapıyoruz. İleride milli sporcu olmak istiyorum. Masa tenisi oynuyorum. Maçlarımız oluyor, maçlara gidiyorum, madalya kazanıyorum" diye konuştu.

'SPORU HAYATINA ALDIKÇA ÇEKİNGENLİĞİ GİTTİ'

Uzun yıllar Türkiye Cimnastik Federasyonu'nda görev aldıktan sonra Eskişehir'de çocuklar için jimnastik salonu kuran 2 çocuk annesi Sevda Aktaş Benligiray (41), "Elif'le tanışalı yaklaşık 3 yıl oldu. Elif bir gün annesiyle geldi ve salonumuza girdi, 'Ben jimnastik yapmak istiyorum' dedi. Biz normalde özel gereksinimli bireyler geldiğinde onları sadece bireysel derslere alıyoruz ama Elif'in bu isteği bizi çok etkiledi ve biz onu grup derslerinde denemek istedik. Bunda da yanılmadığımızı gördük. Çünkü gerçekten grupta bizim için herhangi bir öğrenciden farkı kalmadı. Denedikçe başarmak istedi, başardıkça da hepimiz hayal kurmaya başladık ve çok iyi yerlere geleceğini de düşünüyoruz. Elif, bizim için çok büyük gelişme gösterdi. Bu sadece spor anlamında değil. Elif ilk geldiğinde çok büyük bir coşkuyla geldi ama tabii ki süreç içerisinde düştüğü zamanlar oldu, kendini çok rahatsız hissettiği dönemler oldu. Ama zamanla tekrar ettikçe, bu sporu sevdikçe, bu sporu hayatına aldıkça çekingenliği gitti. Arkadaşları da daha çok iletişim kurmaya başladı, yaptığı şakalara hepimiz gülmeye başladık, bu bizi çok etkiledi. Şimdi Elif Ankara'da tamamen Down sendromlularla çalışan hocalarımızla jimnastikte gelişmesine devam ediyor ve milli takıma kadar yükseleceğine eminiz. Elif zamanla çekingenliğini attıktan sonra bu diğer arkadaşları ve velileri de çok etkiledi" ifadelerini kullandı.

'ELİF İÇİNE KAPANIKTI'

Fethi Heper Spor Ortaokulu masa tenisi antrenörü Zehra Zişan Durmaz, Ertek'in sporla iletişim beceresinin çok yükseldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Masa tenisine ilk başladığımızda Elif, çok içine kapanıktı. Arkadaşlarıyla uyum zorlukları çekti ama çok şükür hepsini atlattık. Elif sonradan çok sosyal, sportif zekası güzel olan bir çocuk haline geldi. İl maçlarına katıldı, dereceler aldık arkadaşlarıyla birlikte, çok güzel maçlara katıldı ve bu bizi çok gururlandırdı. Biz onları gördüğümüz ve anladığımız zaman onlar da her alanda başarı sağlayacaktır."

'ELİF BAŞARIYLA BERABER AİDİYET DUYGUSUYLA BU OKULA GELDİ'

Fethi Heper Spor Ortaokulu'nda 3'ü özel gereksinimli 33 öğrencinin öğrenim gördüğüne değinen okul müdürü Erhan Yorulmaz (38) ise her bir çocuğun yetenek sınavları sonucunda okula kaydedildiğini söyledi. Amaçlarının milli sporcular yetiştirmek olduğunu dile getiren Yorulmaz, "Öğrencilerimizi yetenek testleri sonucunda okulumuza alıyoruz. Özel eğitim öğrencilerimiz farklı bir dal olmasına rağmen Elif başarıyla beraber aidiyet duygusu hissederek bu okula geldi. Burada Elif ile çalışmalarımız devam ediyor. Elif gibi özel öğrencilerimizi de bu öğrencilerimiz arasında görmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.