Down sendromlu çocukların anneleri, SMA hastası Nazlıcan için yardım kermesi düzenledi

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - IĞDIR'da yaşayan 4.5 yaşındaki SMA hastası Nazlıcan'a yardım toplamak amacıyla kermes düzenlendi. Down sendromlu çocukların anneleri tarafından Beylikdüzü Halk Pazarı'nda düzenlenen kermes, saat 18.00'e kadar devam edecek.

Iğdır'da yaşayan Tip-1 SMA hastası 4.5 yaşındaki Nazlıcan için, Beylikdüzü'nde down sendromlu çocukların anneleri tarafından yardım kermesi düzenledi. Beylikdüzü Halk Pazarı içinde kurulan kermese, down sendromlu 4 yaşındaki Zeren de katıldı.

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