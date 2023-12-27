Down sendromlu çocuklar İstanbul Lale Müzesi'nde lale soğanı dikti

İstanbul Lale Müzesi'ni ziyaret eden down sendromlu çocuklar, lale soğanı dikimi yaptı.

Maltepe'deki Avrasya Özel Çocuklar Derneğinde veliler ve çocukların bulunduğu 40 kişi, Emirgan'daki Lale Müzesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında çiçekle ilgili bilgi alan çocuklar, kendileri için hazırlanan saksılara lale soğanı dikti.

İstanbul Lale Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Arslan, AA muhabirine, lise ve üniversitelerde lale soğanı ekerek, kültürel miras olan lalenin halk ve öğrenciler tarafından sahiplenmesini ve gelecek nesillere taşınmasını amaçladıklarını söyledi.

Down sendromlu çocuklarla bu etkinlikleri yaparak onların da lale soğanıyla laleyle tanışmalarını sağladıklarını anlatan Arslan, "Türkiye'de 50 milyona yakın soğan üretiliyor. Daha çok Konya'da ve Karaman'da yapılan lale soğanı yetiştiriciliği, yakında Çatalca'da, Silivri'de ve Arnavutköy'de başlayacak. Ailelerden lale soğanlarını temin etmelerini ve evde mümkünse saksıların içinde çocuklarına ektirerek bu kültürel mirasın sahiplenilmesine katkıda bulunmalarını isteriz." diye konuştu.

Avrasya Özel Çocuklar Derneği Onursal Başkanı Ferda Ulusoy da çocuklar ve velilerle beraber etkinliğe 40 kişinin katıldığını söyledi.

Okullarında down sendromlu ve otistik çocukların sayısının yüksek olduğunu dile getiren Ulusoy, "Okulumuza da devamlı ekim yaptırıyoruz. Bizim en büyük amacımız bu çocukları sokağa çıkarmak. Bizim en büyük isteğimiz mesleki açıdan onlara bir şeyler kazandırmak ve özel çocuklarımızın çalışmasını sağlamak." dedi.