Down sendromlu çocuklar halk oyunlarıyla sosyalleşiyor

SAMSUN (AA) - Samsun'daki halk dansları kursuna katılan down sendromlu çocuklar, hem eğleniyor hem de hareket ederek egzersiz yapmış oluyor.

Samsun Balkan Türkleri Derneği ile Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği tarafından "Atalarımın Dansı Projesi" kapsamında down sendromlu çocuklara yönelik halk dansları kursu düzenlendi.

İlkadım Halk Eğitim Merkezinde Edanur Kalyoncu'nun eğitmenliğinde iki ay önce başlayan çalışmaya katılan down sendromlu 10 çocuk, halay, zeybek, horon ile geleneksel Balkan danslarını öğreniyor.

Kursun mayıs ayında tamamlanması, düzenlenecek gösteride down sendromlu çocukların yeteneklerini sergilemesi planlanıyor.

Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Başkanı Ulviye Demirci, AA muhabirine, down sendromlu çocukların halk oyunlarıyla daha kolay ve hızlı rehabilite olduklarını söyledi.

Down sendromlu çocukların sanatsal ve kültürel faaliyetler konusunda çok hassas olduklarını vurgulayan Demirci, "Halk oyunları sayesinde birlikte hareket edebilme gibi kişisel özelliklerini geliştiriyorlar. Bu çocuklarımızın taklit yeteneği, diğer çocuklarımızdan daha iyi, oyunları da çabuk kavrayabiliyorlar. Ayrıca down sendromlu çocuklarımızın sadece ailesiyle değil, gönüllülerle çalışması da topluma kazandırma ve sosyalleşmeleri adına önemli." dedi.

Çocukların özellikle zeybek oynamayı çok sevdiğini dile getiren Demirci, "Onlara mübadillerin geleneksel dansları ile Türk örf ve adetlerini yansıtan dansları öğretiyoruz. Oyunları öğrenmekte zorluk çekmiyorlar çünkü çocuklarımızın sanatsal ve halk oyunlarına karşı hassasiyeti var. Oyun oynayarak çok mutlular." ifadesini kullandı.

"Özel çocuklarımızın müziğe karşı inanılmaz tutkuları var"

Eğitmen Edanur Kalyoncu da mübadil torunu olması dolayısıyla çocuklara geleneksel Balkan danslarını da öğretmeyi istediklerini anlattı.

Çocuklarla çalışmaktan büyük keyif aldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özel çocuklarımızın müziğe karşı inanılmaz tutkuları var. Hangi yörenin dansını öğretsek başarıyla oynayabiliyorlar. Onlar eğlenirken biz de onlarla birlikte eğleniyoruz. Halk oyunları sayesinde onlara ne kadar sıcakkanlı yaklaşırsak, onlar bize daha fazla sıcakkanlı yaklaşıyor. Bu sayede egzersiz yapan özel çocuklarımızın kasları kuvvetleniyor yani gelişimlerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın el kasları, bel kasları ve ayak kasları da gelişmiş oluyor."

Samsun Balkan Türkleri Derneği Kültür ve Sanat Faaliyetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve müzik öğretmeni Adem Tuğral da özel çocuklara ritim ve ses eğitimi verdiklerini, onların sosyal hayatta daha rahat yer almasını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.